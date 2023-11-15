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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار جزئي لمنزل من 3 طوابق ببني سويف

صدى البلد

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، إنهيار جزئي لمنزل قديم غير مأهول بالسكان، بمدينة الفشن جنوب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببني سويف، بإشراف المحاسب محمد بكري، رئيس المركز، إشارة تفيد بإنهيار جزئي لمنزل قديم غير مأهول بالسكان، بمدينة الفشن، وتم إخطار الجهات المعنية.

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وعلى الفور أنتقل نائبي رئيس المركز لموقع البلاغ، وتم إستدعاء سيارة إسعاف وإخطار الحماية المدنية، وتبين أن المنزل قديم ملك "صالح ع.م" مكون من 3 طوابق، على مساحة 200 متر، وغير مأهول بالسكان، ولم يسفر الحادث عن أية خسائر بشرية.

وقامت الإدارات والقطاعات المعنية بإتخاذ التدابير اللازمة من فصل المرافق "كهرباء ومياه" عن المنزل المنهار، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتواصل معدات الوحدة المحلية رفع الأنقاض والمخلفات وأعادت فتح الشارع الكائن به المنزل أمام المارة.

وتم إخطار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واستدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة والتأكد من سلامة المباني المحيطة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم.

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