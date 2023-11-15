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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بسيناء ينظم مؤتمراً حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

مؤتمر تأييد الرءيس
مؤتمر تأييد الرءيس السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة
أقيم المؤتمر بالمدينة الشبابية بالعريش .

 

وحضر المؤتمر   سالم العكش  الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن  والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش،  وممثل الأزهر الشريف وممثل الكنيسة   والنائب رحمي بكير وعبد العزيز  بالعريش، ويسري جاسر امين التنظيم ، وقيادات  وأمناء الأحزاب بالمحافظة  وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأمناء المراكز والأقسام ولفيف من أعضاء الحزب 

السلام الحمهوري:

 

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى  لجمهورية مصر العربية

وفى كلمتة رحب   سالم العكش  أمين الحزب بالمحافظة،  بالحاضرين  وأضاف ،  أن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة جاء إيمانا من الحزب  لما قدمه الرئيس السيسى وما أصدره من قرارات  جعلت مصر والمجتمع المصرى فى مصاف الدول الكبرى  .

واشاد بالمشروعات القومية والاقتصادية على أرض سيناء  التى شيدها الرئيس السيسى خلال فترة رئاستة على مظي 9سنوات. 

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سيناء حزب وطن مؤتمر السيسي

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