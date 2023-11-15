صحة دعاء رؤية الهلال.. كلمات رددها سيدنا النبي.. احرص عليها

صحة دعاء رؤية الهلال ، هو دعاء بالفعل صحيح ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ، ويستحب قوله وترديده بمجرد رؤية الهلال مع بدايات كل شهر عربي ، وحول دعاء رؤية هلال كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام" ومع انتهاء كل شهر عربي ينبهنا إلى اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم، شهر الخير والصوم والإحسان والقرآن.. صحة دعاء رؤية الهلال نعرضه في السطور التالية.





صحة دعاء رؤية الهلال

صحة دعاء رؤية الهلال ، أمر وارد في السنة النبوية ، وعن تساؤل الكثيرين عبر محرك البحث جوجل دعاء رؤية الهلال نؤكد لهم أنه موجود في السنة النبوية، وورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله , عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ اللهمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّى وَرَبُّكَ الله وكان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتعلَّمونَ هذا الدُّعاءَ إذا دخَلَتِ السَّنةُ أوِ الشَّهرُ اللَّهمَّ أدخِلْه علينا بالأمنِ والإيمانِ والسَّلامةِ والإسلامِ ورِضوانٍ مِن الرَّحمنِ وجوازٍ مِن الشَّيطانِ.



دعاء رؤية الهلال حصن المسلم

دعاء رؤية الهلال حصن المسلم، خاصة وأن كتاب حصن المسلم مرجع للكثير من المسلمين في الأدعية والأذكار ، وننصح كل مسلم بتحميله عبر الهاتف المحمول واستغلال دقائق الانتظار في قراءة الأذكار، والأوراد المستحبة ، وفيه الكثير من الأدعية والأسئلة الدينية التي تشغل بال الكثيرين ، ونص ما هو موجود عن دعاء رؤية الهلال في حصن المسلم اللهم أهله عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّي وَرَبُّكَ الله".

-"اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّه".

-"هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا".

.قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.



-سبحان الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع العليم.

- اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك يارب الأرض والسموات اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة.. ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء.

اللهمّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلاهو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما يكرهه قولآ وفعلآ سرآ وعلانية حاضرآ أو غائبا



دعاء بداية الشهر الهجري

دعاء بداية الشهر الهجري، يستقبل المسلمون الشهر الهجري بترحاب وأمل باقتراب رمضان شهر الخير والبركة الذي ينتظره المسلمون بستة أشهر ويودعونه بستة أشهر ومع قدوم شهر جمادى الآخر لم يتبقى سوى شهرين على رمضان ، وحول دعاء بداية الشهر الهجري فهو أمر مستحب ووارد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أن التاريخ الهجري هو المعمول به في عدد من دول الخليج، ونقول في دعاء بداية الشهر الهجري اللهم افتح عليّ منك رزقاً رزق من جميع الأبواب لا تجعل لأحد عليّ فيه مِنَّة ولا لك عليّ في الآخرة تبعة.

-اللهم يا حيّ يا قيوم افتح عليّ فتوح العالمين اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وسبحانك علام الغيوب.

-اللهم اجعل رزقي رغداً ولا تُشمت بي أحداً، اللهم أغنني غنىً لا يُطغيني وصحة لا تلهيني عن عبادتك ولا عن عبادك، اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه لنا بغيبك يا علام الغيوب.

- اللهم وإن كان رزقنا بعيد فقربه، وإن كان رزقنا قريب فدُلّنا عليه ووفقنا فيه، وإن كان رزقنا قليلاً فكثّره لنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

- يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده.



- اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا اللهم اقسم لما من الخيرات والبركة أفضلها وأكثرها وأن يجنبنا شرور هذا الشهر وغيره من الشهور.



- اللهمّ إنّي أسألك خشيتك في الغيب والشّهادة، وأسالك كلمة الحق في الرّضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر اللهمّ أصلح لي ديني الّذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي الّتي فيها معاشي، و أصلح لي آخرتي الّتي ‏فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير واجعل الموت راحة لي من كلّ شر.



- اللهمّ إنّي أعوذ بعزّتك لا إله ‏إلّا أنت أن تظلّني، أنت الحيّ الذي لا يموت والجن والإنس يموتون).اللهم أعطني من الدّنيا ما تقيني به فتنتها، وتغنيني به عن اهلها، ويكون بلاغاً لي إلى ما هو خير منها، فإنّه لا حول ولا قوّة إلّا بك اللهمّ اجعلنا من الّذين فتحوا باب الصّبر، واردفوا خنادق الجزع، وجازوا شديد العقاب، وعبروا جسر الهوى.

- اللهمّ لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي و رجائي، واجعل حسن ظنّي بك شفائي.