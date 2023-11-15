مستقبل وطن : تنظيم مؤتمرات لجميع مرشحي الرئاسة لعرض أفكارهم

أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مشهد قبل الإنتخابات الرئاسية مشهد راقي، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم المؤتمرات لكافة المرشحين لعرض أفكارهم.

وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "أكسترا نيوزمشهد، أن حزب مستقبل وطن ينظم المؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه سيكون هناك حملات لطرق الأبواب في القرى والنجوع لتوعية المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الإنتخابات سيتم إجرائها خطوة تلو الأخرى، مؤكدا أن الحوار الوطني كان خطوة لذلك، مؤكدا أن إنتخابات الرئاسة سيعقبها انتخابات البرلمان، وغيرها من الإنتخابات.

الإنتخابات القادمة.

وأشار حسام الخولي إلى أن الأحزاب عليها دور لتوعية الجماهير، مؤكدا أن كافة الأحزاب عليها دور هام في المشاركة بقوة في الإنتخابات القادمة.