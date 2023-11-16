سعر الذهب اليوم الخميس 16-11-2023

شهد سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اصباحية له اليوم الخميس الموافق 16-11-2023، استقرارا علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة؛ بدون أي تغيير داخل محلات الصاغة.



وأظهرت تعاملات سوق الذهب أمس، زيادة للمرة الثانية علي مدار منتصف الأسبوع مقدارها 75 جنيه في الجرام الواحد.

وشهد الذهب الأسبوع الماضي انخفاض في سعر الأونصة العالمية بنسبة 2.7% لتفقد 54 دولار من قيمتها ليعد أسوأ هبوط في سعر الذهب منذ أكثر من شهر بعد أن شهد الدولار الأمريكي استقرار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع وفقاً لمؤشر الدولار، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الدولار من سياسة التشديد النقدي للبنك الفيدرالي.

المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%.



سجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا 2695 جنيه للبيع و 2715 جنيه للشراء.



وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3080 جنيه للبيع و 3103 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 18 نحو 2310 جنيه للبيع و 2375 جنيه للشراء

ووصل سعر 14 الأدني فئة نحو 1797 جنيه للبيع و 1810 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 21.6 ألف جنيه للبيع و 21.72 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 95.8 أالف جنيه للبيع و 96.5 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.1 مليون جنيه للبيع و 3.102 مليون جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية



ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة.

فيما انخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.1% عند المستوى 1937 دولار للأونصة، وذلك بعد ان سجل الذهب أدنى مستوى عند 1934 دولار للأونصة.