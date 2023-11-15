أول تعليق من تركي الحمد على شائعة وفاته

بعد انتشار شائعات وأخبار زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الكاتب والروائي السعودي تركي الحمد، قرر الحمد نفسه أن يعلن عن حالته الصحية.

في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة X، نفى الحمد صحة تلك الأخبار وأعرب عن شكره لجميع الذين اطمأنوا عليه وأظهروا له مشاعر الحب والقلق.

وكتب في تغريدته: "أحبتي ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأود أن اطمئن الجميع بأنني بخير وعافية ولللله الحمد، وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة، شاكر ومقدر شعور الجميع".

أكد أنه بخير وصحة جيدة وأشكر الجميع على تعاطفهم ورسائلهم اللطيفة، زوجته أيضًا ناشدت الناس بالتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، مؤكدة أنها تنفي بشدة وفاة زوجها.



من هو تركي الحمد؟

تركي الحمد هو محلل سياسي، وصحافي، وروائي. اشتهر بثلاثية أطياف الأزقة المهجورة التي نشرت لأول مرة عام 1998.

وُلد في الأردن سنة 1953 لعائلة من التجار أصولها من بريدة، محافظة القصيم في السعودية. انتقلت عائلته وهو طفل إلى الدمام في المحافظة الشرقية بالمملكة.

فيما بعد انتقل الحمد إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا الجنوبية عام 1985، ثم عاد إلى الرياض ليعمل مدرساً للعلوم السياسية في جامعة الملك سعود. وفي 1995 تقاعد وتفرغ للكتابة.

كانت بداياته كاتباً في جريدة الرياض، ثم انتقل سنة 1990 إلى صحيفة "الشرق الأوسط".





