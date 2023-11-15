الليلة.. السفيرة نبيلة مكرم ضيفة "الباز" في أولى حلقات الموسم الرابع

يستضيف الليلة الإعلامي الدكتور محمد الباز، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، لتحكي عن تجربتها داخل الحكومة المصرية، والتي استمرت فيها لمدة سبع سنوات، وعن التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة، وكيف تعاملت مع هذه التحديات، وكيف تعامل معها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وذلك في الموسم الجديد لبرنامج الشاهد.

تكشف "مكرم" أسرار عودة وزارة الدولة لشؤون الهجرة من جديد بعد 20 عاما من إلغائها، وإلحاقها بوزارة القوى العاملة، أيضا تتحدث عن تلقيها خبر تولي حقيبة الهجرة، واين كانت؟، واسرار وكواليس لقائها الأول بالرئيس السيسي، وماذا طلب منها؟.

تتحدث وزيرة الدولة لشؤون الهجرة السابقة، عن أهم الملفات التي تعاملت معها في الوزارة الوليدة، كما تتحدث عن دعم الرئيس السيسي لها، وكيف كان ينظر للمصريين بالخارج؟، وكيف تعامل مع أزمة العالقين في الخارج خلال أزمتي كوفيد 19 وحرب روسيا وأوكرانيا؟.

الليلة تنطلق أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار .