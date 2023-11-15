جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط تهريب مواد مخدرة مع مسافر ألماني

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبد العال نعمان المدير العام ود. هشام شرارة من ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر والحشيش بالمخالفة للقانون.

جرت عملية الضبط أثناء وصول أحد الركاب المانى الجنسية من أصل تركى على طائرة أير كايرو القادمة من هامبورج، حيث استوقفه عمر البارودى رئيس قسم اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى وسأله عن اى اشياء يستحق عليها رسوم جمركية او اى ممنوعات فأجاب بالنفى.

وقال بيان صادر عن مصلحة الجمارك، إنه نظرا لارتباك الراكب تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بمعرفة عمرو بدر بإشراف رامى مروان فتلاحظ وجود كثافات وعليه أمر راضى مجدى المشرف على صالة الوصول الدولى احمد فايد بتفتيش حقائب الراكب تفتيشاً دقيقا فتبين وجود كمية من المخدر تزن ١٠ جرام و٣ جرام من جوهر الحشيش المخدر داخل التبغ وبين طيات الملابس



قام بالجرد والتحريز طارق منصور وعلى حسن فى حضور محمد تقى من الأمن الجمركى والعرض على عصام عباس مدير الادارة وأحمد عسكر من مكافحو التهرب، أمر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٤٩ لسنه ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.