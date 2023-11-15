أحمد موسى: الرئيس الأمريكي متورط في اقتحام مستشفى الشفاء بغزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء في غزة فجرًا، والرئيس الأمريكي جو بايدن متورط في اقتحام المستشفى، وأجهزة الاستخبارات الأمريكية متورطة في الاقتحامات التي تمت.

أحمد موسى يتحدث عن أمريكا

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن جو بايدن الرئيس الأمريكي أكد أن لديه معلومات أن المستشفى بها الأسرى، وبها قيادات حماس، وبها أنفاق تحتها، "زي ما دخلوا زي ما خرجوا، وأي مزاعم عن سلاح هما اللي حطوه، لو فيه سلاح وحماس كانت موجودة تحت المستشفى كانوا قتلوا اللي دخلوا".

وتابع أحمد موسى، أن ما حدث من أمريكا في مستشفى الشفاء هو فشل ذريع وكبير، إذ أن أحد المسؤولين الكبار في أمريكا أكد أن لديهم معلومات استخباراتية أن حماس تستخدم المستشفيات في الأنشطة العسكرية.

واستكمل، أن أمريكا تورطت في الروايات الإسرائيلية الكاذبة، ولم يجدوا أي شيء داخل المستشفيات، ودخول المستشفيات أمر محرم دوليا، ومجلس الأمن الفاشل فشل في الوقوف أمام أمريكا أو إسرائيل في اقتحام المستشفيات.