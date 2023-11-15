عبد المنعم سعيد: غموض موقف الصين من التصعيد في غزة

علق عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال سعيد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن "، :" الصين لم تظهر في الأزمة الحالية في قطاع غزة وهناك حالة غموض حول الموقف الصيني من التصعيد في غزة ".

وتابع" هناك لغز إيراني في ملف التصعيد في غزة وإيران أتخذت موقف متشدد وظهر الموقف في كلمة الرئيس الإيراني في القمة العربية الإسلامية".

واكمل" الجبهة البنانية الإسرائيلية أصبحت ساخنة وهناك تصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

ولفت عبد المنعم سعيد :" الولايات المتحدة الامريكية لديها استراتيجية لاستخدام الحرب في غزة لتسوية أوضاع في المنطقة يعزز موقفها الاستراتيجي في المنطقة".