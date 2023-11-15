تحذير رسمي للرئيس الأمريكي بسبب غزة

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن أن 68% من الشعب الأمريكي يؤيدون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أن جو بايدن بدأ يفقد شعبيته لدى الشعب الأمريكي بسبب أزمة قطاع غزة، وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي تلقى إنذارا شديد اللهجة من المواطنين أنه إذا لم يعدل سياسته سيخسر الكثير في الانتخابات الرئاسية.

اللواء سمير فرج يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من نصف الشعب الأمريكي متعاطفين مع الشعب الفلسطيني، وبدأ يغير سياسته حينما شاهد المجازر التي تحدث في قطاع غزة.

وتابع أن هناك تحول كبير في رأي الشعب الأمريكي تجاه إسرائيل، ويؤيدون الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، خاصة بعد رؤية الحقيقة على الشاشات، وما يتم من مجازر وإبادة تجاه الشعب الفلسطيني.

واستكمل، أن الفترة المقبلة ستضر بالرئيس الأمريكي إذا استمر بنفس سياسته تجاه إسرائيل، وستواجه أمريكا مشاكل كبيرة بسبب سياساتها تجاه إسرائيل.