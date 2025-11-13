قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفرج يوم الخميس.. 12 كلمة رددها مع أذان الظهر
النشرة المرورية.. زحام متقطع في شوارع القاهرة والجيزة خلال الذروة الصباحية
أشرقت أحمد تبهر لجنة تحكيم the voice للمرة الثانية بعد the voice kids
سويلم: إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل
وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات أساس تحسين الخدمات للمواطنين|صور
باكستان تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
جوتيريش يحذر من استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
محافظات

انتعاش سياحي في مرسى علم.. 22 رحلة دولية تصل اليوم وارتفاع في نسب الإشغال الفندقي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في مؤشر واضح على ازدهار الحركة السياحية بالبحر الأحمر، يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، وصول 22 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول أوروبية، ضمن جدول أسبوعي يشمل 154 رحلة تصل إلى المطار خلال الفترة من السبت الماضي وحتى غد الجمعة، ما يعكس استمرار النمو في حركة السياحة الوافدة إلى المدينة.

تسهيلات وخدمات متكاملة لاستقبال السياح

تبذل سلطات مطار مرسى علم جهودًا مكثفة لتسهيل إجراءات الوصول للسياح القادمين، حيث تُطبق الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة بدقة، لضمان انسيابية الحركة داخل المطار، قبل نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة على شواطئ البحر الأحمر لقضاء عطلاتهم.

تنوع الأسواق الأوروبية الوافدة

وبحسب بيانات التشغيل، تتوزع الرحلات الوافدة اليوم بين 8 رحلات من ألمانيا، و4 من هولندا، و4 من إيطاليا، إلى جانب رحلة من سويسرا، وأخرى من النمسا، ورحلة من التشيك، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية التي تستهدفها مرسى علم في موسم الشتاء الحالي.

أسبوع حافل بالرحلات الأوروبية

ووفقًا لجداول الرحلات الأسبوعية، يستقبل المطار خلال هذا الأسبوع رحلات من 12 دولة حول العالم، أبرزها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، بالإضافة إلى وجهات أوروبية أخرى، في تأكيد على ثقة شركات الطيران والسياح في المقاصد المصرية الآمنة والمتميزة.

وتشير مصادر سياحية إلى أن نسب الإشغال الفندقي بمنتجعات مرسى علم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع تزايد أعداد الرحلات الدولية، ما ينعكس إيجابًا على القطاع السياحي بالبحر الأحمر، ويعزز مكانة مرسى علم كأحد أهم المقاصد السياحية الشتوية في مصر والمنطقة.

الغردقة مطار مرسى علم مطار مرسى علم الدولي طيران دولية السياح

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي

انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

عقوبة البلاغ الكاذب

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب وشروط التعويض

بطاقة الرقم القومي

50 جنيها وتصل إلى الحبس.. عقوبة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

