انتعاش سياحي في مرسى علم.. 22 رحلة دولية تصل اليوم وارتفاع في نسب الإشغال الفندقي

في مؤشر واضح على ازدهار الحركة السياحية بالبحر الأحمر، يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، وصول 22 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول أوروبية، ضمن جدول أسبوعي يشمل 154 رحلة تصل إلى المطار خلال الفترة من السبت الماضي وحتى غد الجمعة، ما يعكس استمرار النمو في حركة السياحة الوافدة إلى المدينة.

تسهيلات وخدمات متكاملة لاستقبال السياح

تبذل سلطات مطار مرسى علم جهودًا مكثفة لتسهيل إجراءات الوصول للسياح القادمين، حيث تُطبق الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة بدقة، لضمان انسيابية الحركة داخل المطار، قبل نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة على شواطئ البحر الأحمر لقضاء عطلاتهم.

تنوع الأسواق الأوروبية الوافدة

وبحسب بيانات التشغيل، تتوزع الرحلات الوافدة اليوم بين 8 رحلات من ألمانيا، و4 من هولندا، و4 من إيطاليا، إلى جانب رحلة من سويسرا، وأخرى من النمسا، ورحلة من التشيك، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية التي تستهدفها مرسى علم في موسم الشتاء الحالي.

أسبوع حافل بالرحلات الأوروبية

ووفقًا لجداول الرحلات الأسبوعية، يستقبل المطار خلال هذا الأسبوع رحلات من 12 دولة حول العالم، أبرزها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، بالإضافة إلى وجهات أوروبية أخرى، في تأكيد على ثقة شركات الطيران والسياح في المقاصد المصرية الآمنة والمتميزة.

وتشير مصادر سياحية إلى أن نسب الإشغال الفندقي بمنتجعات مرسى علم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع تزايد أعداد الرحلات الدولية، ما ينعكس إيجابًا على القطاع السياحي بالبحر الأحمر، ويعزز مكانة مرسى علم كأحد أهم المقاصد السياحية الشتوية في مصر والمنطقة.