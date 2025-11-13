موجز اخبار الوادي الجديد: المحافظ يتفقد أعمال إنشاء المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ويتفقد مقار الهيئات القضائية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ ،صباح اليوم، أعمال إنشاء مبنى المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من التنفيذيين المعنيين.

حيث أشاد بأعمال رفع الكفاءة للمبنى وتأهيله وفقًا لأحدث أكواد التميز المعتمدة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية، وتيسير حصول المواطن عليها بيسرٍ وسهولة، موجهًا بسرعة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ لتوفير الأجهزة والآثات اللازم؛ تمهيدًا لافتتاحه وبدء التعامل الجماهيري.

محافظ الوادي الجديد يتفقد مقار الهيئات القضائية داخل "مجمع المصالح الحكومية"

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ صباح اليوم، بتفقد مقر مبنى الهيئات القضائية (هيئة قضايا الدولة - النيابة الإدارية) عقب انتقالها رسميًا لمقرها الجديد بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات المعنية.

حيث وجّه باستكمال فرش الآثاث بالقاعات والمكاتب الملحقة، وتشطيب واجهات البدروم وتنظيم ساحة انتظار السيارات المواجهة للمبنى؛ لتوفر خدمات متكاملة للسادة أعضاء الهيئات و المتعاملين من الجمهور.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم



تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط متابعة مكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، لضمان توافر السلع الاستهلاكية بالكميات الكافية وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة والنائية.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء بشكل يومي، مع تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب طرح مبادرات محلية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، من خلال المعارض التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مراكز المحافظة.

وفيما يلي أبرز أسعار السلع المتداولة اليوم في الأسواق:

بلغ سعر كيلو السكر 32 جنيهًا، بينما سجلت المكرونة (400 جرام) 13 جنيهًا، وبلغ سعر الفول البلدي (1 كجم) 30 جنيهًا، فيما وصلت لفة الأرز (10 أكياس) إلى 240 جنيهًا، وبلغت شكارة الأرز (10 كجم) 245 جنيهًا، بينما سجلت شكارة الشعرية 190 جنيهًا، وسجل كيلو الدقيق 23 جنيهًا.

أما بالنسبة للزيوت والسمن، فقد سجلت زجاجة الزيت (1 لتر) 55 جنيهًا، وبلغ سعر السمن النباتي (1 كجم) 65 جنيهًا، فيما سجلت عبوة السمن (2 كجم) 130 جنيهًا. وفي قطاع منتجات الألبان، تراوح سعر الجبن الأبيض (1 كجم) بين 70 و80 جنيهًا، بينما بلغ نصف الكيلو 45 جنيهًا. وسجل الشاي الكبير 50 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض 155 جنيهًا.

وفيما يخص اللحوم والدواجن، بلغ سعر اللحم البلدي (1 كجم) بين 300 و350 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 75 و85 جنيهًا للكيلو، وفقًا لجودة المنتج ومكان البيع.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين الأسعار ومستوى دخل المواطن، من خلال التنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة، وتشجيع المزارعين المحليين على توريد منتجاتهم الطازجة للأسواق بأسعار منخفضة، بما يسهم في استقرار السوق وتحسين مستوى المعيشة للأسر بالمحافظة.