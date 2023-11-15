بدء تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية في أسيوط

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، ضرورة دفع وتيرة العمل لبدء التنفيذ الفعلي لمشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)" بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة؛ لتحقيق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضرية في تلك المناطق غير المخططة بتوفير الخدمات والبنية الأساسية الضرورية بها وخلق آفاق اجتماعية واقتصادية أفضل لقاطني هذه المناطق وفقاً للخطة الزمنية المقررة والتي تستهدف الانتهاء من تلك المشروعات وبدء تشغيلها قبل نهاية شهر سبتمبر 2024.



جاء ذلك خلال بحث المحافظ، الموقف التنفيذى للمشروعات المزمع تنفيذها بمركز أبنوب لتطوير بعض المناطق غير المخططة ضمن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية "، والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظة، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن لسكان تلك المناطق والحد من الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يتماشي مع خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأشار المحافظ إلى أهمية تلك المشروعات التي تستهدف تطوير بعض المناطق غير المخططة بمدينة أبنوب؛ لتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات، والتي تتضمنت إنشاء وتطوير مبنى مدرسة الناصرية وإنشاء مبنى بمركز شباب أبنوب وأنشاء موقف "ميكروباص" وسوق وتجديد بعض المدارس وذلك ضمن مكون تحسين الخدمات والمرافق وتحسين إدارة البنية التحتية.



من جانبه، أوضح رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الدكتور وليد درويش، أنه تم تنفيذ 5 عقود اتفافات أطر عمل بتمويل يصل إلى 92 مليون جنيه تقريباً لـ (إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بإجمالي أطوال 40 كيلومترا، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بإجمالي طول 20 كيلومترا، تأهيل الترع بإجمالي طول 25 كيلومترا وترميم وصيانة 4 مدارس، وترميم وصيانة وحدتين صحية، ورصف طرق بالأسفلت بإجمالي 2.2 كيلومتر، وتأهيل الشوارع الصغيرة بالإنترلوك بإجمالي مسطح 38.7 متر مربع ليصل إجمالي المستفيدين 424 ألف مواطن).



وأضاف أن جرى تنفيذ 41 مشروعا بالتعاون مع الجميعات الأهلية لتحقيق 743 ألف فرص عمل للعمالة غير المنتظمة في مجالات العناية بصحة الأم والطفل والنظافة البيئية والتعليم ورياض الأطفال بتمويل يصل إلى 39.5 مليون جنيه بجانب توقيع عقد لـ 11 مشروعا، يتم تنفيذهم لتدريب 2483 شابا وفتاة على المهارات الحياتية والسلوكية بتمويل 21 مليون جنيه وتدريب 1804 شباب وفتيات، تدريبات فنية متنوعة وتوظيف 1129 شابا وفتاة.



من جهتهم، أشاد ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم المستمر الذي يلقونه من محافظ أسيوط بجانب متابعته المستمرة وجهوده في تذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل في المشروعات على أرض المحافظة وأنهاء المشروعات وفقاً للخطة الموضوعة.



وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو صندوق التنمية الحضارية وممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ المشروعات بمركز أبنوب والموقف التنفيذي من الرسومات والتصميمات الخاصة بتلك المشروعات، وما سيتم تنفيذه من مراحل العمل، خلال الفترة القادمة.



كما ناقشوا بعض الاقتراحات لتنفيذ مزيد من المشروعات وتمويلها في القطاعات المختلفة، منها : التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والصلبة والحفاظ على البيئة والتدريب والتوعية للمرأة والفتيات.



كما استعرض المحافظ، المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.



حضر الاجتماع: نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال، ورئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء المهندس خالد صديق، ومدير وحدة تطوير البنية التحتية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" دانيال شوستر، ومدير برنامج التنمية البشرية والاجتماعية بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وفيرا مورانديني، ورئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي صوفي مونيك، ورئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الدكتور وليد درويش، ومدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط إيهاب عبدالحميد، ووكيل مديرية الإسكان المهندسة مني فرغلي، ومدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المهندسة إيمان على محمود، ورئيس مركز ومدينة أبنوب خالد عبدالرؤوف، ومدير مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط المهندس مصطفى عبدالفتاح، ورئيس قطاع المشروعات العامة بجهاز تنمية المشروعات المهندس محمد عبدالعزيز، ومدير إدارة تنمية المجتمع جهاز تنمية المشروعات داليا دراز، ومسئول التنمية المجتمعية بأسيوط أسامه أحمد علي، ومسئولي الأبنية التعليمية والشباب والرياضة بالمحافظة.



من ناحية أخرى، أكد محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير والتجميل بكافة مراكز ومدن المحافظة ضمن خطة التطوير والتجميل، لافتا إلى استكمال تطوير الشوارع بمركز البداري وتطور الكورنيش وتركيب البلدورات و"الأنترلوك" للأرصفة تمهيدا للرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 ووفقاً للأمكانات المتاحة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها .



وأشار المحافظ إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة؛ وفقا لرؤية مصر 2030.



وفي هذا الإطار، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف رئيس المركز أعمال تطوير وتجميل كورنيش مدينة البداري محمد حسن عبدالكريم، تركيب البلدورات و"الأنترلوك" للأرصفة بعدد من الشوارع؛ بدءًا كوبرى المرور وحتى كوبرى الخياط تمهيدًا لأعمال الرصف عقب الانتهاء من تسوية الطريق وفرش تربة رملية وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين حيث تتم متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني.



وأكد رئيس المركز، إنه كلف كلا من نائبي رئيس المركز حافظ جلال حافظ وعلاء الناظر ومدير شؤون البيئة علاء عبدالرحمن بمتابعة الأعمال؛ للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر؛ لتسهيل حركة المرور في الطريق وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.