جوجل ومايكروسوفت وأمازون تستثمر 8.5 مليار دولار في تايلاند

أعلنت كبرى شركات التكنولوجيا جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون، خططا للاستثمار في تايلاند بمشروعات تصل قيمتها لحوالي 8.46 مليار دولار، حيث ستتركز الاستثمارات على إنشاء مراكز بيانات في الدولة.

وقالت حكومة تايلاند، إن جوجل ومايكروسوفت وأمازون AWS ستستثمر 300 مليار بات تايلاندي أى ما يعادل حوالي 8.46 مليار دولار، كما أعلنت جوجل والحكومة التايلاندية عن تعاون لتعزيز القدرة التنافسية الرقمية القائمة على السحابة في البلاد وتسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة “رويترز”، أنه من المتوقع أن تستثمر الشركات الثلاث في إنشاء مراكز بيانات في البلاد، وقالت الحكومة إن أمازون AWS تخطط لبناء مركز بيانات بميزانية قدرها 5 مليارات دولار على مدى 15 عامًا.

ومن المقرر إنشاء منطقة Google Cloud في بانكوك، حيث يمكن أن تساهم بمبلغ 4.1 مليار دولار في الاقتصاد التايلاندي، وتخلق 50 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

كما ستقدم شركة جوجل منحًا دراسية وبرامج تعليمية لمساعدة التايلانديين على تطوير المهارات الرقمية والسحابية.

