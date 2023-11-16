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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر أقل سعر جرام ذهب في السوق وهو من  عيار 14 الأدني فئة ، مسجلا  حوالي 1797 جنيه للبيع و 1810 جنيه للشراء مع بداية تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة.

ارتفاع السعر
 

و شهد سوق الذهب أمس  زيادة للمرة الثانية علي مدار منتصف الأسبوع مقدارها 75 جنيه في الجرام الواحد.

 

استقرار الذهب

وثبت سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اصباحية له اليوم الخميس الموافق 16-11-2023، علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة؛ بدون أي تغيير داخل محلات الصاغة.


 انخفاض أسبوعي

وشهد الذهب الأسبوع الماضي انخفاض في سعر الأونصة العالمية بنسبة 2.7% لتفقد 54 دولار من قيمتها ليعد أسوأ هبوط في سعر الذهب منذ أكثر من شهر بعد أن شهد الدولار الأمريكي استقرار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع وفقاً لمؤشر الدولار، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الدولار من سياسة التشديد النقدي للبنك الفيدرالي.

المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%.

عيار 21 


سجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا 2695 جنيه للبيع و 2715 جنيه للشراء.

عيار 24


وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3080 جنيه للبيع و 3103 جنيه للشراء 

عيار 18


وبلغ سعر عيار 18 نحو 2310 جنيه للبيع و 2375 جنيه للشراء

سعر  الجنيه الذهب


وصل سعر الجنيه الذهب نحو 21.6 ألف جنيه للبيع و 21.72 ألف جنيه للشراء.

 

سعر أوقية الذهب  


وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 95.8 أالف جنيه للبيع و 96.5 ألف جنيه للشراء.

 

سعر كيلو الذهب  


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.1 مليون جنيه للبيع و 3.102 مليون جنيه للشراء.

 

سعر الذهب بالمصنعية


ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة.

فيما انخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.1% عند المستوى 1937 دولار للأونصة، وذلك بعد ان سجل الذهب أدنى مستوى  عند 1934 دولار للأونصة.

الذهب و الدولار 


جولد بيليون فإن الذهب وجد دعم كبير من ارتفاع سعر الأونصة عالمياً خلال جلسة الأمس بعد بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع، ليعمل هذا على زيادة الدعم بالنسبة لسعر الذهب المحلي خاصة مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. 
سعر الدولار في السوق الموازي مستمر في الارتفاع بسبب الخوف الذي يتزايد مع اقتراب نهاية العام من إمكانية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف، بالإضافة إلى المخاوف من أوضاع الاقتصاد المصري الحالية ولجوء المستثمرين والشركات إلى عدم التفريط في الدولار لمواجهة القادم. 
يأتي الارتفاع أيضاً في سعر الدولار وسعر الذهب على الرغم من تراجع معدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر، فقد أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي السنوي الذي يستثني العناصر التي تشهد تذبذب في مصر قد ارتفع إلى المستوى 38.1% خلال شهر أكتوبر مقارنة مع قراءة شهر سبتمبر بنسبة 39.7%.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 14 اليوم سع عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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