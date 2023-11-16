بداية ديسمبر .. جامعة حلوان تطلق مسابقة للمتميزين

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.

ويأتي ذلك تأكيدًا على توجيهات لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والمبدعين من شباب مصر.

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، ويغلق باب التسجيل يوم 1/12/2023.

وقد نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وبدأت البطولة بالمنافسة بين الكليات داخل الحرم الجامعي، حيث كانت المنافسة شرسة بين الكليات للحصول على المراكز الثلاثة الأولى، للوصول إلى اللقاء النهائي بين كليات الحرم وكليات خارج الحرم.

وكان اللقاء الأول داخل الحرم في ضيافة كلية الصيدلة، بينما يقام اللقاء الثاني خارج الحرم في ضيافة كلية التربية الرياضية بالجزيرة.

وتأتي هذه البطولة تأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية ودورها المهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، مما ينعكس إيجابيا على تحصيلهم الدراسي.

وقد أقيمت البطولة تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة.

وقد عقدت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لقاءً تعريفيًا لطلابها بالتعاون مع إدارة فنادق اكور “فندق فيرمونت نايل سيتى" وذلك ضمن استراتيجية الجامعة لرفع مهارات الطلاب وزيادة معارفهم لتأهيلهم لسوق العمل.

حضر اللقاء ما يقرب من 50 طالبًا وطالبة، وتناول كيفية اجتياز المقابلة الشخصية وأهم الأسئلة التي يتم طرحها خلالها وكيفية الإجابة عليها بشكل احترافي.

وقد أقيم اللقاء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميدة الكلية، وتنظيم الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في اللقاء كل من: الأستاذة أية بدير مسئولة إدارة التدريب بالفندق وفنادق أكور مصر، وسارة نشأتي مسئولة إدارة الاستقطاب والتوظيف بالفندق، والدكتور حسن الياس مدير إدارة المبيعات والتسويق بالفندق.

وهذا يؤكد حرص الجامعة على رفع كفاءة طلابها من خلال إقامة مثل هذه اللقاءات التعريفية بالتعاون مع سوق العمل، بهدف تأهيلهم تأهيلاً عالياً يواكب متطلبات سوق العمل.