مستشار الرئيس الفلسطيني يناشد العرب والعالم بتوفير مأوى لآلاف المشردين في غزة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن ما يحرك الصهاينة الكراهية والعدوانية بغض النظر عن الأسباب والنتائج.

مؤكدا أن الاحتلال أصابه الغرور فلم يعد يفكر بطريقة صحيحة وهو ما نشاهده اليوم من غطرسة وشعور بالتفوق والقوة وأنها فوق القانون والمحاسبة يحق لها أن تفعل ما تشاء فلا أحد يسألها.

وتساءل الهباش في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc ما الذي يمنع إسرائيل من قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والنازحين والمدنيين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى مضيفا ماذا حدث ردا على جرائم إسرائيل السابقة؟ لا أحد يبالي ولا أحد يتحرك.

وأوضح أن قوات الاحتلال في محيط وعلى بوابات مستشفى الشفاء ولاتزال تطلق النار على كل من يتحرك داخل المستشفى وكل محيط المستشفى من مباني لأنها منطقة سكنية مكتظة بالسكان ومحاصرة الآن بالدبابات الإسرائيلية.

و أشار أن الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير بالضغط العربي الإسلامي من خلال تشكيل لجنة عمل لوقف العدوان، مناشدا العرب والعالم بتوفير مأوي وهيام لآلاف الأسر المشردة بغزة

وأوضح أن كل مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة تماما عن العمل لا يوجد إلا المستشفى المعمداني الذي تم قصفه سابقا بقدرة محدودة للغاية وأن مستشفيات الجنوب لا تعمل بكامل طاقتها بسبب نقص الوقود وأنه تم فصل الشمال عن الجنوب، و إن الأولولية وقف إطلاق النار وبجانبها توفير متطلبات البقاء والأولويات اللازمة للحياة من طعام وماء وطاقة وكهرباء.