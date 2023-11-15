عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني يناشد العرب والعالم بتوفير مأوى لآلاف المشردين في غزة

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن ما يحرك الصهاينة الكراهية  والعدوانية بغض النظر عن الأسباب والنتائج.

مؤكدا أن الاحتلال أصابه الغرور فلم يعد يفكر بطريقة صحيحة وهو ما نشاهده اليوم من غطرسة وشعور بالتفوق والقوة وأنها فوق القانون والمحاسبة يحق لها أن تفعل ما تشاء فلا أحد يسألها.

وتساءل الهباش في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc ما الذي يمنع إسرائيل من قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والنازحين والمدنيين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى مضيفا ماذا حدث ردا على جرائم إسرائيل السابقة؟ لا أحد يبالي ولا أحد يتحرك.

وأوضح أن قوات الاحتلال في محيط وعلى بوابات مستشفى الشفاء ولاتزال تطلق النار على كل من يتحرك داخل المستشفى وكل محيط المستشفى من مباني لأنها منطقة سكنية مكتظة بالسكان ومحاصرة الآن بالدبابات الإسرائيلية.

و أشار أن الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير بالضغط العربي الإسلامي من خلال تشكيل لجنة عمل لوقف العدوان، مناشدا العرب والعالم بتوفير مأوي وهيام لآلاف الأسر المشردة بغزة

وأوضح أن كل مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة تماما عن العمل لا يوجد إلا المستشفى المعمداني الذي تم قصفه سابقا بقدرة محدودة للغاية وأن مستشفيات الجنوب لا تعمل بكامل طاقتها بسبب نقص الوقود وأنه تم فصل الشمال عن الجنوب، و إن الأولولية وقف إطلاق النار وبجانبها توفير متطلبات البقاء والأولويات اللازمة للحياة من طعام وماء وطاقة وكهرباء.

غزة اهالي غزة الرئيس الفلسطيني محمود الهباش الاحتلال إسرائيل المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

تحذير لتجار السجائر في السوق .. تفاصيل

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

النشرة الدينية | دعاء لأهل فلسطين بالنصر والصمود.. وكلمات عظيمة لاستقبال شهر جمادى

فات شهر على مرضه.. التفاصيل الكاملة لرحلة علاج هاني الناظر

مفاجأة | برنامج الغذاء العالمي يكشف عن التطورات في قطاع غزة

الخلافات تحتدم بين إسرائيل وأمريكا .. قرارات صادمة من نتنياهو تنذر بكارثة

مواجهة سهلة رقميا.. موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

جيش الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء من المدخل الجنوبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت الترند بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات المطربة بوسي المثيرة للجدل

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات أبنة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ