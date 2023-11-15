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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يتهم إسرائيل بتعمد قصف مستشفاه الميداني في غزة

ارشيفي
ارشيفي

 

نقلت وكالة الأنباء الاردنية عن مصدر أردني مسؤول مساء الأربعاء اتهامه لقوات الاحتلال الإسرائيلي  بتعمد استهداف المستشفى لإصرار الأردن على تقديم الخدمة الصحية للفلسطينيين، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

يذكر أن الأردن كان أعلن بوقت سابق الأربعاء عن إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جراء قصف إسرائيلي في محيط المستشفى.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق "لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء"، حسب فرانس برس.

وكان  نقل بيان أصدره الجيش الأردني عن ناطق رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن "7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا اليه".

وأوضح المصدر أن "إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة"، مشيراً إلى أن "زملاءهم يقدمون العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين".

كذلك أضاف أن "القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره"

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