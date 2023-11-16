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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدلة رجالي .. ملك قورة تثير ضجة بظهورها| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وأطلت ملك قورة، مرتدية بنطال كلاسيك واسع باللون الرماد، ونسقت معه جاكيت دون أكمام باللون الرمادي أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ملك قورة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ملك قورة، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور ملك قورة

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