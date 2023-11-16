هام لمرضي السكر .. الأماكن الصحيحة لحقن الإنسولين

أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية علي وسائل التواصل الاجتماعي الأماكن الصحيحة لحقن الإنسولين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الأماكن الصحيحة لحقن الإنسولين تتمثل في التالي :

- يمكن حقن الإنسولين في البطن والذراع و الأرداف وفي مقدمة أو جانب الفخذ.



- يعمل الانسولين بشكل أسرع عند حقنه في البطن.



- لا يحقن الإنسولين في مسافة 5 سم من السرة أو عند وجود أي علامات تمدد بالجلد.

- لا يحقن الإنسولين في المناطق التي تعاني من جروح أو كدمات قد لا يصـل الانسولين المحقون في الجروح أو الكدمات إلى الجسم بشكل صحيح.



لا يحقن الإنسولين من خلال الملابس لأنه يمكن أن يؤدي إلـى تلويث الإبرة وقد يؤدي إلي الإصابة بالعدوى.

كما ناشدت الوزارة المواطنين بالنزول للكشف والاطمئنان علي صحتهم بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة يوميا من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً.

وأوضحت الوزارة أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥.