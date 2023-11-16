استشاري: المجال الطبي وخاصةً في التخسيس متطور جداً وبه أجهزة وتقنيات عظيمة

النحت يمكن أن نحصل عليه بدون تدخل جراحي وبأستخدام أجهزة متطورة وحديثة

قالت الدكتورة آية خطاب، إستشاري التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، إن النحت هو تغيير شكل الجسم إذا كان الجناب أو الأرداف أو البطن، مضيفة أن النحت يمكن أن نحصل عليه بدون تدخل جراحي وبأستخدام أجهزة متطورة وحديثة .

وأضافت « خطاب » من خلال لقاءها في برنامج “ست الستات” على قناة "صدى البلد" أن المجال الطبي وخاصةً التخسيس متطور جداً وبه أجهزة وتقنيات عظيمة وجميعهم أمنين على صحة المريض لافتة إلي أن جميع الأجهزة تعمل على اذابة الدهون وتقليل الأوزان بدون أي مجهود أو تدخل جراحي.



وأشارت إلي أن ليس جميع الحالات تتشابة فيوجد الجسم التفاحي والجسم الكمثري ، فكل منهم له الأجهزة الخاصة التي تعمل على تفتيت واذابة الدهون حسب المنطقة المراد تخسيسها، موضحة أن لكل جسم أو منطقة لها جهاز مخصص لها ولا يمكن لجهاز أن يقوم بوظيفة جهاز آخر.