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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 16-11-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3080 جنيه للبيع و 3103 جنيه للشراء وذلك في بداية تعاملات ايوم الخميس الموافق 16-11-2023

واستقر أقل سعر جرام ذهب في السوق وهو من و مع بداية تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

ارتفاع السعر

و شهد سوق الذهب أمس  زيادة للمرة الثانية علي مدار منتصف الأسبوع مقدارها 75 جنيه في الجرام الواحد.

 

استقرار الذهب

وثبت سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اصباحية له اليوم الخميس الموافق 16-11-2023، علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة؛ بدون أي تغيير داخل محلات الصاغة.


 انخفاض أسبوعي

وشهد الذهب الأسبوع الماضي انخفاض في سعر الأونصة العالمية بنسبة 2.7% لتفقد 54 دولار من قيمتها ليعد أسوأ هبوط في سعر الذهب منذ أكثر من شهر بعد أن شهد الدولار الأمريكي استقرار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع وفقاً لمؤشر الدولار، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الدولار من سياسة التشديد النقدي للبنك الفيدرالي.

 

المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%.

عيار 14


سجل سعر   عيار 14 الأدني فئة ، مسجلا  حوالي 1797 جنيه للبيع و 1810 جنيه للشراء

عيار 24


وسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو  2695 جنيه للبيع و 2715 جنيه للشراء .

عيار 18


وبلغ سعر عيار 18 نحو 2310 جنيه للبيع و 2375 جنيه للشراء

سعر  الجنيه الذهب


وصل سعر الجنيه الذهب نحو 21.6 ألف جنيه للبيع و 21.72 ألف جنيه للشراء.

 

سعر أوقية الذهب  


وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 95.8 أالف جنيه للبيع و 96.5 ألف جنيه للشراء.

 

سعر كيلو الذهب  


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.1 مليون جنيه للبيع و 3.102 مليون جنيه للشراء.

 

سعر الذهب بالمصنعية


ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة.

فيما انخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.1% عند المستوى 1937 دولار للأونصة، وذلك بعد ان سجل الذهب أدنى مستوى  عند 1934 دولار للأونصة.

الذهب و الدولار 


جولد بيليون فإن الذهب وجد دعم كبير من ارتفاع سعر الأونصة عالمياً خلال جلسة الأمس بعد بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع، ليعمل هذا على زيادة الدعم بالنسبة لسعر الذهب المحلي خاصة مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. 
سعر الدولار في السوق الموازي مستمر في الارتفاع بسبب الخوف الذي يتزايد مع اقتراب نهاية العام من إمكانية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف، بالإضافة إلى المخاوف من أوضاع الاقتصاد المصري الحالية ولجوء المستثمرين والشركات إلى عدم التفريط في الدولار لمواجهة القادم. 
يأتي الارتفاع أيضاً في سعر الدولار وسعر الذهب على الرغم من تراجع معدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر، فقد أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي السنوي الذي يستثني العناصر التي تشهد تذبذب في مصر قد ارتفع إلى المستوى 38.1% خلال شهر أكتوبر مقارنة مع قراءة شهر سبتمبر بنسبة 39.7%.

مد إعفاء الذهب من الجمارك
 

دعمت الدولة المصريين بالخارج، عن طريق مد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4283) لسنة 2023، بشان قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية.

وأوضح القرار، انه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (207) لسنة 2020 ؛ وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1801) لسنة 2023، بإعفاء واردات الذهب الواردة للمنافـذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد الخاضعة للبنود الجمركية وأرقام (7113.19) و(71080.20) و( 7113.19) من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك لمدة ستة أشهر.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (4283) لسنة 2023، بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1801) لسنة 2023، بإعفاء واردات الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد الخاضعة للبنود الجمركية أرقام «7108.13» و«71080.20» و«7113.19»، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من 11 /11 /2023 على أن تنتهي 10 /5 /2024.

وأضاف في بيان السبت، أن القرار يشمل إعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

اقتصادي: إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر يخفض الأسعار
التموين: طرح مضبوطات الجمارك من الذهب في مزادات بالبورصة السلعية
وأشار إلى أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات، فضلا عن أن الذهب يعتبر زينة وخزينة.

 

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيا ر24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبر مصر Finance Real Estate

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