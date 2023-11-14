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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

صدى البلد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14-11-2023 مقابل الجنيه المصري و فقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري للشهر الثامن على التوالي مسجلا نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري اليوم الثلاثاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم 14 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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360 جنيها دفعة واحدة.. تطور جديد في سعر الذهب الثلاثاء 14-11-2023

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بعد تراجع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 

سعر شراء الدولار  30.75جنيه

سعر بيع الدولار 30.85جنيه 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر شراء الدولار  30.75 جنيه

سعر بيع الدولار 30.85 جنيه 

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد فى بنوك(الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش إس بى سى HSBC، بلوم، المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 30.95جنيه للشراء.

136 مليون دولار ارتفاعا في الاحتياطي النقدي خلال شهرين

ارتفع الاحتياطي النقدي بمصر علي أساس شهري بنهاية أكتوبر الماضي؛ بمقدار 131 مليون دولار مقارنة بما كان عليه قبل سبتمبر السابق له.

وأعلن البنك المركزي المصري تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي لـ 35.101 مليار دولار بعد أن كان34.97 مليارا في سبتمبر السابق له.

وارتفع الاحتياطي النقدي في شهرين اثنين بمقدار 136 مليون دولار .
 

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