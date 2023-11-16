إعلامية: الجهود المصرية الفرنسية متواصلة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين

علقت الإعلامية دينا عصمت، على أستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير القوات المسلحة الفرنسي، حيث اشادت بالعلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات.



وأضافت « عصمت » من خلال تقديمها لبرنامج “اليوم” على قناة "دي أم سي" أن وزير القوات المسلحة الفرنسي أعرب على الحرص ومواصلة تعزيزها وتطويرها على صعيد التعاون العسكري وثمن الجهود المصرية المتواصلة والدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.





أشارت إلى أن تناول اللقاء أيضاً الأوضاع الإقليمية وبالأخص التطورات في قطاع غزة لافتة إلى أن تم تأكيد التجنب لاتساع دائرة الصراعات والتصعيد في المنطقة.

