الأغذية العالمي: الوضع شديد الصعوبة.. الحياة أصبحت جحيما في قطاع غزة

أكدت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن الأحوال في غزة تتدهور بشكل مستمر، قائلة: "الحياة أصبحت جحيم في غزة و اللي بيموت بيرتاح".

وأوضحت "عطيفة"، خلال مداخلتها ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين على قناة النهار، أن غزة الأن ليس بها طعام أو ماء، بالإضافة إلى أن جميع المستشفيات خارج الخدمة و المخابز توقفت عن العمل.

وأضافت "عطيفة"، أن الوضع شديد الصعوبة بقطاع غزة و الحياة بها شلل تام هناك، منوهة إلى أن بالأمس كانت هناك إدخال للمساعدات عن طريق شاحنات من معبر رفح، و لكن ليس هناك شاحنات متوفر بها وقود لدى فلسطين لتدخل بها، مشيرة إلى أن هناك 130 مخبز خرجوا عن الخدمة بسبب وقف الوقود و المخزون لدى المحلات التجارية انتهى تماما.

عجز بالمواد الغذاء بقطاع غزة

ولفتت، إلى أن قطاع غزة كان يدخله 100 شاحنة محملة بالغذاء يوميا للجانب التجاري، معقبة: "هناك عجز و فجوة كبيرة في المواد الغذائية بقطاع غزة بأكمله".