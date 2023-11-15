برنامج الأغذية: أدخلنا 70 شاحنة من معبر رفح وهو شريان الحياة لغزة

قالت عالية بسام زكي، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن معبر رفح هو شريان حياة لأهالي غزة، لأن كافة المساعدات تعبر إلى القطاع من خلاله، مؤكدة أن البرنامج استطاع عبر معبر رفح من إدخال 70 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، ما يقرب الـ 1000 طن بالإضافة لسلات غذائية للعائلات النازحة خارج مراكز الايواء.



وأوضحت “زكي”، في مداخلة عبر تطبيق " زووم " ببرنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هناك كثير من الأسر نزحت للجنوب.

عقبت: ”كثير من العائلات النازحة للجنوب تقيم لدى معارف لها وكلاهما يحتاج للمساعدات، يتم توجيه الدعم لهذه الفئة عبر سلات غذائية بها طحين ومعلبات أكبر وتمر وشعير وسكر، وهي الاحتياجات الأساسية نظراً لصعوبات طهي الطعام مع شح الوقود ".



وكشفت “زكي”، أن أزمة الوقود في القطاع أدى لتوقف المخابز التي يتعامل معها البرنامج قائلة : “ في البداية تعاونا مع 23 مخبز لإمداد 200 ألف نازح بالخبز، لكن وبكل اسف اعتبارا من يوم الجمعة توقف أخر مخبز لنفاذ الوقود”.

انعدام الأمن الغذائي 100%



وحذرت، من انعدام الأمن الغذائي لسكان القطاع قائلة : " الناس بتقولنا إحنا جعانين مع شيوع حالة يأس وسوء التغذية وانتشار الامراض، في بداية الامر كنا نقول أن 60% من سكان القطاع يعاني من انعدام الأمن الغذائي أما الأن وصلت النسبة إلى 100% ".



استكملت : " مخابزنا توقفت بسبب نقص الوقود ومش عارفين نوزع المساعدات بسبب عدم وجود وقود في الشاحنات بقطاع غزة ".