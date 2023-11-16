حزب الوفد يحضر لمؤتمر يمامة مرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن حزب الوفد يحضر لمؤتمر لرئيسه عبد السند يمامة وهو المرشح للأنتخابات الرئاسية لعام 2024 ، مضيفاً أن المؤتمر القادم سيكون غدا الجمعة في مدينة بورسعيد.





وأضاف « شردي » من خلال تقديمة لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" أن أكد "عيد هيكل" المنسق العام لحملة عبد السند يمامة أن المؤتمر سيبدأ الساعة الخامسة مساء الجمعة بقاعة الثقافة الكبرى في مدينة بورسعيد بجوار مبنى المحافظة.





أشار شردي، إلى أن المؤتمر ليس خارجي ولكن ينظم داخل قاعة الثقافة موضحاً أن المؤتمر تحت إشراف و تنظيم اللجنة العامة لحزب الوفد لمدينة .