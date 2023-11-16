رئيس الاحتلال الإسرائيلي: لا يمكننا ترك فراغ في غزة بعد الحرب وسنبقي بها

قال رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الخميس، إنه لا يمكن ترك فراغ في قطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، ويتعين علينا الإبقاء على قوة كبيرة للتأكد من عدم تكرار الهجمات مجددا.

وأشار في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، إلى أنه من المفترض أن يكون لـ الولايات المتحدة والجيران في المنطقة بعض التدخل بشأن إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف هرتسوج أن إسرائيل لم تتلق معلومة واحدة بشأن الرهائن في غزة وعلينا أن نقاتل لإعادتهم، لافتا إلى أن العمليات العسكرية بالمستشفيات في غزة تجري بحذر شديد.

وأوضح هرتسوج أن هناك مفاوضات جادة مع الحكومة القبرصية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر المتوسط.

وعلى جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن مطالبته لسكان أحياء في خان يونس جنوبي قطاع غزة إخلاءها تمهيدا لبدء هجمات فيه.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هنغاري ، قوات الاحتلال ما تزال تواصل عمليتها في مستشفى الشفاء خلافا لما ذكر في تقارير سابقة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن جنوده عثروا على "مركز قيادة وموجودات تكنولوجية" تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في مستشفى الشفاء.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن حركة المقاومة أدارت المعركة من المستشفى وهذا لا شك فيه وعناصرها تخفّوا بين المدنيين.