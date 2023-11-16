جيش الاحتلال يطلق قنابل دخانية على مناطق شمال غزة

قالت وسائل اعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهياشمال قطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع غارة إسرائيلية جديدة تستهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركيةلبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدوليةبتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضافت “سي إن إن ترك”، أن "مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل لفتح قضية جنائية ضدرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ويتضمن طلب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية".