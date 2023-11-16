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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف مسجدين في خان يونس جنوب قطاع غزة

قصف
قصف

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل، يوضح أن طيران الاحتلال يقصف مسجدين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقد قالت وسائل اعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع غارة إسرائيلية جديدة تستهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضافت “سي إن إن ترك”، أن "مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ويتضمن طلب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية".

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