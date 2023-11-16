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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة شريف منير.. رانيا يوسف تكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل وبقينا اتنين

صدى البلد

شاركت الفنان رانيا يوسف صورة جديدة من كواليس مسلسل “وبقينا اتنين ” برفقة الفنان شريف منير عبر حسابها بتطبيق إكس.

وكشفت رانيا يوسف عن موعد عرض المسلسل وكتبت ؛‏من كواليس مسلسل «وبقينا اتنين» مع الفنان ⁧‫#شريف_منير‬⁩ .. العرض ديسمبر المقبل باذن الله.

بدأت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا تصوير مشاهدها فى مسلسل بقينا اتنين بمشاركة الفنان شريف منير استعداد لعرضه خارج السباق الرمضاني .

وكانت رانيا يوسف أجلت مشاهدها فى تصوير هذا المسلسل لحين الانتهاء من تصوير أخر يوم فى فيلمها الجديد كتف قانوني والذى كانت تصوره بجانب سيد رجب وكريم عفيفي وهالة صدقي.

 

لوك جديد لرانيا يوسف

 

وظهرت رانيا فى كواليس تصوير مسلسل بقينا اتنين بلوك جديد ومختلف عن اللوك الأخير الذى ظهرت به فى كواليس فيلم كتف قانوني.

 كانت نانسي مختار ابنة الفنانة رانيا يوسف قد أثارت حالة كبيرة من الجدل؛ بعد ظهورها النادر من خلال تطبيق تيك توك، عبر حسابها الشخصي. 

وظهرت ابنة رانيا يوسف، بـ تاتوهات كثيرة على جسدها بمنطقة الأكتاف والقدم. 

 

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن انتهائها من تصوير جميع مشاهد فيلمها الجديد كتف قانوني استعدادًا لعرضه فى السينمات.

 

ونشرت رانيا يوسف فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام من كواليس التصوير وعلقت عليه قائلة: ‏آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني.

وظهرت رانيا يوسف فى الفيديو وهي ترتدي فستانا قصيرا مثيرا للغاية وهو ما أثار الجدل على صفحتها الرسمية ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

ابنة الفنانة رانيا يوسف ابنة رانيا يوسف بقينا اتنين شريف منير مسلسل بقينا اتنين وبقينا اتنين

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