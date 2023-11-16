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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأفضل في الهجوم.. فرج عامر يشيد بلاعبي منتخب مصر قبل لقاء جيبوتي

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أهداف  لاعبي المنتخب مع أنديتهم، عبر “فيسبوك”. 

وكتب: “مهاجمو مصر أمام چيبوتي اليوم في تصفيات كاس العالم هم أفضل خط هجوم يمثل مصر في آخر 20 سنة على أقل تقدير، محمد صلاح أحرز 11 هدفا، وعمر مرموش أحرز 9 أهداف، ومصطفى محمد أحرز 5 أهداف  حتى الآن في دورياتهم  الإنجليزي والألمانية والفرنسي بترتيب اللاعبين”. 

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم، الخميس،  في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في المران الختامي 25 لاعبا وهم:  محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح  وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه  وعمر مرموش وحسين الشحات.

حضر المران اللواء حلمي مشهور، عضو اتحاد الكرة، وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، والدكتورة دينا الرفاعي، عضو المجلس.

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