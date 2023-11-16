هيفاء أبو غزالة توجه رسالة للعالم: كيف نحتفل بيوم الطفل مع جرائم إسرائيل؟

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن القافلة التي ستطلقها جامعة الدول العربية لـ قطاع غزة، ستكون تجهيزات طبية وصحية، وأن ذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة، خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لغزة، أن الهلال الأحمر المصري، يقوم بمجهود كبير خلال هذه الفترة و الفترات السابقة، في حالة حدوث أي مشكلة.



وقدمت الشكر لـ مصر، ولـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، و السيدة انتصار السيسي، وقدمت الشكر لـ مصر بالكامل والسيسي على ما تقوم به من أجل الأشقاء في غزة، من أجل وقف الحرب، وإدخال المساعدات.



ولفتت إلي أن الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بضرب المستشفيات، ويقوم بقتل الأطفال الصغار، وهناك مجازر ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.



وأشار إلي أن الأسبوع المقبل سيكون به يوم الطفل العالمي، فكيف سيتم الاحتفال، وكيف سيتم الاحتفال بمرور 75 عامًا على حقوق الإنسان، وهناك نحر لـ الأطفال في غزة.



وتابعت أنه سيتم تجهيز المساعدات وتسليميها للقطاع الأسبوع المقبل.

