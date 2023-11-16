لقطات من لحظة وصول الطفل الفلسطيني الذي يواجه خطر الموت لمعبر رفح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر لـ لحظة وصول الطفل الفلسطيني الذي يواجه خطر الموت لمعبر رفح وتوفير كافة الرعاية له وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنّ الرئيس السيسي وجّه باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وكان الطفل الفلسطيني، ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: «بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل».