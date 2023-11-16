ضبط 5 أشخاص.. الأمن يداهم عقارا بالخليفة أثناء التنقيب عن الآثار| صور

‏مازالت فكرة الثراء السريع تسيطر علي عقول بعض الأشخاص الحالمين بجمع الأموال من اقصر الطرق ، حيث نجح رجال الأمن بالقاهرة في القبض علي 5 أشخاص اثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار بالخليفة .

المتهمون

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم تم إستهداف العقار وتم ضبط 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 20 متر وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب .

مكان الحفر

وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.