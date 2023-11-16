ضبط 5 أشخاص.. الأمن يداهم عقارا بالخليفة أثناء التنقيب عن الآثار| صور

مازالت فكرة الثراء السريع تسيطر علي عقول بعض الأشخاص الحالمين بجمع الأموال من اقصر الطرق ، حيث نجح رجال الأمن بالقاهرة في القبض علي 5 أشخاص اثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار بالخليفة .
فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم تم إستهداف العقار وتم ضبط 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 20 متر وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب .
وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.