بعد تراجع الإيرادات.. هل أثرت الحرب على غزة على سوق الأفلام الأمريكية؟

قال الناقد الفني خالد محمود، إن الأحداث الجارية في قطاع غزة والحرب الإسرائيلية الوحشية على المدنيين، تمثل سببا مهما في تراجع إيرادات الأفلام الأجنبية وخاصة الأمريكية.

وأضاف الناقد الفني خالد محمود، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن هناك وعيا كبيرا بالقضية والكل يعلم الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية هى الداعم الكبير لإسرائيل في حربها على غزة وارتكاب الجرائم ضد الأطفال والنساء.

وتابع الناقد الفني، أن المزاج العام أيضا سبب من تراجع الإيرادات، موضحا أن الحرب على غزة هي السبب الأهم في تراجع الإقبال على الأفلام الأجنبية.

