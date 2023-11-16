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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه سوهاج تدفع بفرق مناوبات بعد منتصف الليل للتأكد من كفاءة تشغيل المحطات

صدى البلد

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب أنه يتم الدفع يوميا بفرق مناوبات مسائية تبدا عملها من الرابعة مساء، وحتى الحادية عشرة مساء وفرق مناوبات ليلية من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرًا.

وذلك لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتاكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة وكذلك للاطمئنان على استمرار اعمال الصيانة الدورية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية.

وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

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واوضح رئيس مياه سوهاج انه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات رفع الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

وكذلك متابعة الأعطال الطارئة وحلها فورًا، وذلك بهدف رفع كفاءة وتحسين أداء تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رضا المواطنين.

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