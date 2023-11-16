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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدموع الفرح والزغاريد.. سيدات سوهاج يستقبلن قرعة الحج 2024

سيدات سوهاج الفائزات
سيدات سوهاج الفائزات بقرعة الحج 2024م

بين دموع الفرح التي تنهمر على وجنتي سيدات محافظة سوهاج، وبين الزغاريد التي أطلقتها احدهن في سعادة وقت النطق باسمها في القرعة العامة للحج 2024م، بمديرية أمن محافظة سوهاج، كانت أراضي مدينة سوهاج تهتز من شدة سعادتهن.

ارتوت وجهوهم من ماء أعينهن بالسعادة والرضا والفرحة بالحج 2024م، ولم تستطع احدهن ألا تطلق دموعها وتجعل فرحتها بزيارة الحرمين الشريفين في موسم حج 2024م، تظهر في على هيئة زغاريد ودموع فرح على وجهوهن.

هكذا عبرن سيدات محافظة سوهاج الفائزات بقرعة الحج لهذا العام 2024م، عن سعادتهن وفرحتهن بفوزهن ووجودهن ضمن قائمة الحجاج لهذا العام 2024.

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مديرية أمن سوهاج تُعلن القرعة العامة للحج

انهيار منزلين ملاصقين واستخراج سيدة عجوز من أسفل الأنقاض في سوهاج

إعلان القرعة العامة للحج 2024م بسوهاج

وكانت قد شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس القرعة العامة للحج بحضور اللواء أحمد فجر، نائب مدير أمن محافظة سوهاج، وبحضور لفي من القيادات.

وتأتي الحصة المُقررة لمديرية أمن سوهاج هذا العام 2023م، هي 258 حاج، من بينهم 3% من كبار السن، بما يُعادل 8 حجاج، ومن الجدير بالذكر أن القرعة العامة لمديرية أمن سوهاج، تجري على اختيار 250 حاج على مستوى المديرية، وذلك عقب استبعاد كبار السن.

كما تأتي القرعة الاحتياطي بنسبة 50% من المُقرر بما يُعادل 129 حاج، لحالات الوفاة بعد القرعة وحالات التنازل والاعتذار ولعدم سداد الرسوم المُقرره ويتم الاستبدال بالترتيب حسب كشف القرعة.

ومن الجدير بالذكر أن وسيلة السفر لحجاج قرعة مديرية أمن سوهاج هذا العام 2023م، هي الطائرة لجميع الحجاج، حيث إن السفر من وإلى مطار الأقصر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج قرعة الحج 2024 مديرية امن سوهاج الحج 2024

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