اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد خبر انفصالها عن الفنان أحمد فهمي بعد زواج دام 4 سنوات لتنهي الزيجة الثالثة في حياة أحمد فهمي بالطلاق حيث تزوج قبل هنا مرتين الأولى من شهد رمزي شقيقة الفنانة شريف رمزي والثانية منه حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين

نساء في حياة احمد فهمي

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي وكتبت عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

لم تكن هنا الزاهد هي الزيجة الاولى في حياة فهمي حيث سبقها زيجتين من قبل ولكن لم ينتج عن زيجاته اي ابناء حيث سرعان ما تنتهي كل زيجه في هدوء .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.