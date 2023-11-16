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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه في السينما.. شماريخ لـ آسر ياسين في مهرجان البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن عرض فيلم شماريخ في المهرجان ضمن برنامج "روائع عربية" وذلك يوم 1 ديسمبر بحضور أبطال العمل وشركة الإنتاج، ومن المرجح أن يبدأ عرض الفيلم في سينمات الدول العربية بدءً من 7 ديسمبر، مع عرض خاص آخر للفيلم في دبي يوم 5 ديسمبر، قبل الاستعداد لعرضه في السينمات المصرية يوم 14 ديسمبر.

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.


ويحكي الفيلم المستوحى أحداثه من أغنية لـ زياد ظاظا، عن شاب مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، من خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة، ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنحه الفرصة للبدء من جديد.

البحر الأحمر السينمائي احمد فهمي خالد الصاوي عمرو سلامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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