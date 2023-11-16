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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير عام مستشفيات غزة يكشف عن أعداد المستشفيات المتوقفة عن العمل

صدى البلد

قال مدير عام مستشفيات غزة محمد زقوت للتليفزيون العربي، أنهم لم يفلحوا حتى اللحظة في إخراج المرضى والأطفال من داخل مجمع الشفاء.

وأضاف مدير عام مستشفيات غزة، أنهم يحاولون التنسيق مع الصليب الأحمر لإخراج المرضى من مجمع الشفاء.
 

ولفت مدير عام مستشفيات غزة ، أن هناك 650 مريضا منهم 36 طفلا وضعهم سيئ للغاية في مجمع الشفاء.
 

وأشار مدير عام مستشفيات غزة أنهم فقدوا الاتصال بمجمع الشفاء الطبي في غزة.

 

وأوضح زقوت أن هناك 26 مستشفى من أصل 34 خرجت من الخدمة في القطاع، مشيراً إلى أن الوضع في مستشفيات قطاع غزة سيء.

 

وقال مدير عام مستشفيات غزة في تصريحاته للتليفزيون العربي أن النساء والأطفال داخل قطاع غزة في وضع مأساوي، والمرضى يفترشون الأرض داخل المستشفيات.

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