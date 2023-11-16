من 3 أشهر.. مفاجأة جديدة عن طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

يتصدر اسم الفنان أحمد فهمي، الفنانة هنا الزاهد، مؤشرات البحث بعد أن أعلنت الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانفصال، ولن تذكر سبب الانفصال.



وعرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان، بعد زواج 4 سنوات، هنا الزاهد تعلن انفصالها رسميا عن أحمد فهمي.

وأضحت القناة أن آخر مقابلة تلفزيونية كانت لـ أحمد وهنا، كانت من ثلاث أشهر، وتحدثا عن العمل الجديد الذي جمعهم، وكان هناك تفاهم كبير بينهم على الهواء، ولكن الجميع تفاجأ بالانفصال.

وقالت هنا، خلال هذا اللقاء، أنها تستشير زوجها أحمد، في العمل التي تقوم به، معلقة:" بخاف أغلط في حاجة، ولما نروح يحصل مشكلة".



