الصحة الفلسطينية: 11660 شهيدا في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الماضي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا للصحة الفلسطينية، أكدت ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي، لـ 11660 شهيدا في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الماضي.

كشفت مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية، أن هناك جهود مصرية مكثفة لنقل أطفال حديثي الولادة من قطاع غزة إلى مصر حفاظا على أرواحهم.

وفي وقت سابق وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة علاج الطفل الفلسطيني، بمصر بعد الإصابة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنّ الرئيس السيسي وجّه باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وكان الطفل الفلسطينيي، ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: «بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل».

أفادت« القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوصول الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل الذي يواجه خطر الموت إلى معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.