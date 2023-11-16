"ميتا" تطرح قنوات الرسائل الجماعية على فيسبوك وماسنجر

أعلنت شركة "ميتا"، عن طرح ميزة القنوات الرسائل الجماعية على فيسبوك وماسنجر، والتي سيتم طرحها عالميا خلال الأشهر القادمة.

ووفقا للبيان الصادر عم شركة "ميتا"، فإن ميزة القنوات الرسائل الجماعية تمكن الأشخاص الذين يديرون صفحات فيسبوك إنشاء قنوات رسائل جماعية كطريقة للتفاعل بشكل أعمق مع متابعيهم.

وتتيح قنوات الرسائل الجماعية، لأي شخص الانضمام إليها للبقاء على إطِّلاع على آخر مستجدات صفحاتهم المفضلة وتناول الموضوعات التي تهمهم بمزيد من التفاصيل.

وقال "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بإن الشركة ستقدم قنوات الرسائل الجماعية على فيسبوك وMessenger، وهي تعد إحدى أدوات المراسلة العامة للصفحات على فيسبوك التي ترسل الرسائل لواجهات عديدة، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة أدوات فيسبوك القوية التي يمكن لمسؤولي الصفحات مثل منشئي المحتوى والشخصيات العامة استخدامها للوصول إلى مجتمعاتهم مباشرةً والتفاعل معهم بشكل أكبر.

وتوفِّر قنوات الرسائل الجماعية أيضا مساحة للمتابعين من أجل الشعور بالتواصل بشكل أكبر وتناول الأشياء التي يهتمون بها بمزيد من التفاصيل.

ويمكن ايضا لمسؤولي الصفحات استخدام ميزات قنوات الرسائل الجماعية مثل استطلاعات الرأي للحصول على ملاحظات فورية من مجتمعاتهم وإرسال صور ومقاطع فيديو لما وراء الكواليس واستخدام الملاحظات الصوتية للتعبير بطريقة أكثر موثوقية.

وأوضح "زوكربيرج" أن الشركة تختبر حاليًا قدرة الصفحات على إنشاء قنوات الرسائل الجماعية، ومن المتوقع طرح هذه الميزة عالميا خلال الأشهر القادمة، حيث يمكن لأي شخص على فيسبوك الانضمام إلى قنوات الرسائل الجماعية للبقاء في اطِّلاع على آخر مستجدات صفحاتهم المفضلة.



طريقة عمل قنوات الرسائل الجماعية

في حال كنت تدير صفحة على موقع فيسبوك في سوق تتوفر فيه قنوات الرسائل الجماعية حاليا، فيمكنك إنشائ قناة مباشرةً من خلال صفحتك، وبخلاف ذلك، يمكنك الانضمام إلى قائمة الانتظار هنا وسيتم إرسال إشعار إليك عندما تتوفر لك الميزة.

وبمجرد إنشاء قناة رسائل جماعية وإرسال الرسالة الأولى، سيتلقى متابعو هذه الصفحة إشعارا لمرة واحدة للانضمام إلى القناة، ويمكن فقط لمنشئ القناة إرسال الرسائل، ولكن يمكن لأعضاء قناة الرسائل الجماعية التفاعل مع الرسائل والتصويت في استطلاعات الرأي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الانضمام إلى قنوات الرسائل الجماعية من الملف الشخصي لصفحتك المفضلة على فيسبوك ورؤية القنوات التي انضممت إليها في قائمة الدردشات الخاصة بك.

وبمجرد الانضمام إلى القناة، ستبدأ بتلقي الإشعارات عندما يتم نشر المحتوى. يمكن كتم الإشعارات من خلال الضغط على أيقونة "كتم الصوت" في الزاوية العلوية اليسرى من سلسلة رسائل القناة.