دون حذف إنستجرام.. ميتا تصلح أكبر عيوب ثريدز Threads

أطلقت شركة "ميتا" Meta، تطبيق ثريدز Threads في أوائل شهر يوليو الماضي، ومع قيام مستخدمي إنستجرام Instagram بالتسجيل في الخدمة الجديدة الموجهة نحو النصوص، ارتفع عدد المستخدمين إلى 100 مليون مستخدم في 5 أيام فقط، ومع ذلك، أدرك المستخدمون بسرعة أنه بمجرد تنشيط حساب Threads، كانت السبيل الوحيد لحذفه هي حذف حساب إنستجرام بالكامل.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، أعلنت شركة "ميتا" عن تغييرين جديدين لمنصة ثريدز الاجتماعية، أبرزها يمنح المستخدمين القدرة على حذف الحساب دون الحاجة إلى حذف حساب إنستجرام.

حذف حساب ثريدز

ومنذ أن أطلقت "ميتا" تطبيقها الجديد كـ منافس لموقع تويتر، في وقت سابق من شهر يوليو من هذا العام، والذي حقق نجاحا ساحقا خلال أيام قليلة فقط، حصد خلالها 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع بعد إطلاقه، ظلت الطريقة الوحيدة التي يمكن للمرء من خلالها الوصول إلى المنصة هي ربط حسابه بمنصة مشاركة الصور الشهيرة إنستجرام.

ومع ذلك، في حال اختار المستخدمون مغادرة منصة التواصل الاجتماعي الجديدة "ثريدز"، لم يتمكنوا من القيام بذلك بسبب عيب كبير، حيث كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن للمرء من خلالها مغادرة المنصة هي بحذف حسابه بمنصة مشاركة الصور الشهير إنستجرام، وحتى اليوم، لم يتمكن مستخدمو Threads من حذف حساباتهم دون حذف حساباتهم على إنستجرام أيضا، لذا قدمت "ميتا" تغييرا جديدا لحل أكبر عيوب المنصة.

خيار حذف حساب ثريدز

ومع التغييرات المعلن عنها حديثا، تمكن الفريق من حل هذا التغيير المطلوب على نطاق واسع، يتيح إنستجرام الآن لمستخدميه إمكانية حذف حساباتهم على ثريدز دون حذف حسابهم على النظام الأساسي السابق، بعبارة بسيطة، يعمل الحسابان الآن بشكل مستقل.

وبمجرد طرح التحديث الجديد، سيحصل المستخدمون على مزيد من التحكم في حساباتهم على إنستجرام وثريدز، وفي حالة عدم توفر الميزة لك بعد، فمن الممكن أن تصل في الأيام المقبلة. يمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات> وفي قسم حذف أو إلغاء تنشيط الملف الشخصي> يمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار الخيار المفضل لديهم، وفي كلتا الحالتين، لن يتأثر حساب إنستجرام الخاص بالمستخدم.

ميزة لإلغاء مشاركة منشورات ثريدز على فيسبوك وإنستجرام

وبصرف النظر عن القدرة على حذف حساب ثريدز بشكل منفصل، هناك تغيير آخر يتيح لمستخدميها التحكم في ظهور منشوراتهم على شبكات اجتماعية أخرى، مثل إنستجرام وفيسبوك، فأن المحتوى الذي يشاركه مستخدمو ثريدز لم يكون مرئيا أيضا للمستخدمين على المنصات الأخرى مما يؤدي إلى انتهاك الخصوصية.

ومع التحديث الجديد، يوجد خيار جديد ضمن إعدادات الخصوصية يسمح للمستخدمين بـ “إلغاء الاشتراك في الظهور خارج ثريدز”، وقد ظهرت الأداة الجديدة لعدد من المستخدمين داخل إعدادات حساباتهم على المنصة، لتمكنهم من إيقاف ميزة إظهار منشوراتهم للمستخدمين على منصات اجتماعية أخرى، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام.

ولاستخدام للأداة الجديدة اذهب إلى الإعدادات Settings> ثم الخصوصية Privacy> ثم Suggesting posts on other apps> ثم قم بإغلاق خاصية ظهور المنشورات على شبكتيّ "ميتا" الاجتماعيتين الأكثر شهرة فيسبوك وإنستجرام.