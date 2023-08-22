ميتا تعتزم إطلاق نسخة ويب من تطبيق Threads في هذا الموعد

أفادت تقارير أن شركة Meta ميتا تعتزم إطلاق نسخة مخصصة للويب من تطبيق Threads المنافس لـ X خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز التطبيق ودعمه بمزيد من الخصائص الجديدة والميزات.

وفقًا لتقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال ، ستطلق الشركة إصدار نسخة ويب من تطبيق Threads مطلع الأسبوع المقبل. حيث كان قد ألمح الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج بذلك.

وألمح زوكربيرج إلى أن تطبيق Threads سيتلقى قريبًا نسخة الويب من تطبيق الهاتف الذكي، حيث قد تكون هذه محاولة من قبل ميتا لجذب انتباه المستخدمين، حيث كان التطبيق قد فقد مستخدميه بشكل يومي بنحو 39.4 مليون مستخدم ، أو 82٪ ، مقارنة بذروته في 7 يوليو الماضي.

وتواجه شركة ميتا في الوقت الحالي مشكلة عدم توفر تطبيق Threads في الاتحاد الأوروبي، حيث يخلق النهج الذي يعمل به تطبيق Threads تحديات قانونية وتنظيمية لشركة ميتا في الاتحاد الأوروبي، حيث يتتبع التطبيق على نطاق واسع المستخدمين.

ووفقًا لسياسة خصوصية ميتا وقائمة iOS الخاصة بالتطبيق، فإنها تكشف عن أن التطبيق قد يجمع مجموعة من البيانات الشخصية ، بما في ذلك المعلومات الحساسة للغاية مثل البيانات الصحية والمالية والموقع الدقيق وسجل التصفح وجهات الاتصال وسجل البحث، الأمر الذي قد يكون السبب الرئيسي في عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على السماح للتطبيق بالعمل، بحسب TechCrunch.