threads تكشف رسميًا عن زر تعديل المنشورات مجانا

كشف مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة ميتا عن إطلاق منصة التواصل الاجتماعي النصي threads على زر جديد مجانى لتعديل المنشورات.

وبحسب موقع تك رانش التقني، ستمكن الميزة الجديدة المستخدمين من تعديل منشوراتهم أكثر من مرة حتى مرور 5 دقائق على النشر، بعدما كان فى السابق يتم حذف المنشور وإعادة نشره من جديد فى حالة وجود خطأ.

من الناحية الأخرى لم تضف إكس تماماً زر تعديل المنشورات في العام الماضي، حتى جعلته فقط للمشتركين في خدمتها المدفوعة X Premium، بينما threads توفر ذلك مجاناً.

يأتى هذا التحديث بعد مرور قرابة الـ 3 أشهر على إطلاق المنصة الاجتماعية الجديدة التى حققت أسرع نمو على الإطلاق من خلال 100 مليون مشترك في أيام معدودة.

كما أعلن زوكربيرج أن threads ستطلق Voice Threads التي ستسمح للمستخدمين بإضافة منشورات صوتية من خلال المنصة.

لكى تقوم بنشر منشور صوتي فقط اضغط على زر الميكروفون سواء على منشور جديد أو قديم، وبعد الانتهاء من التسجيل ستقدم لك المنصة نسخة نصية لمقطعك الصوتي.