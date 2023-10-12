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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عطل يضرب منصة X ومئات الآلاف يشكون الانقطاع

عطل يضرب منصة X ومئات
عطل يضرب منصة X ومئات الآلاف يشكون الانقطاع

أبلغ مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم عن انقطاع منصة X حيث بدأت مشاكل التطبيق في الارتفاع مع أكثر من 50 ألف تقرير عن المشكلات، وفقًا لـ Downdetector. 

 

ولجأ المستخدمون إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى للإبلاغ عن المشكلة، حيث كتب بعضهم أن تطبيق X معطل على هواتف آيفون، ولا يمكن الاتصال لعرض أي شيء. 

 

وأفاد آخرون أن تطبيقهم أظهر رسالة تفيد بأن "حسابهم غير موجود"، وواجه مستخدمو X في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وعدد من الدول أيضًا مشكلات مع التطبيق. 

 

وفقا لصحيفة" ذا صن" فإنه لا يتم تحميل المشاركات، وأبلغ المستخدمون أن X لا يعمل حيث تظهر رسائل مثل : "لا يتم تحميل المشاركات الآن" و"حاول ثانية."

 

وقال بعض المستخدمين أن الخدمة انقطعت لوقت بسيط وعادت مرة أخرى، فيما أخبر آخرون عدم استمرا الانقطاع، ولا تزال معظم المشكلات مرتبطة بتطبيقات X على  الهواتف الذكية، على الرغم من أن البعض يواجه أيضًا مشكلات تتعلق بموقع الويب والاتصال بالخادم.

 

 

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