البيت الأبيض: قلقون من إصابة أفراد طاقم طبي أردني في غزة

أعرب البيت الأبيض، اليوم الخميس عن قلقه من إصابة أفراد طاقم طبي أردني في غزة بهجوم قرب المستشفى الميداني.

كان قد أعلن الجيش الأردني عن إصابة عدد من كوادر المستشفي الميداني الأردني.

كانت قد قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، ستبدأ مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية العامة في الإغلاق.

وجاء في بيان الوكالة إن هذا يعني قطع المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية عنما يقرب من 44 ملجأ للنازحين تابعين للأونروا في جنوب غزة، والتي تستضيف حاليا أكثر من 290 ألف نازح.